The Last of Us, Bella Ramsey e Kaitlyn Dever parlano in segreto della serie da molto tempo

La notizia del casting di Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, la principale antagonista della seconda stagione di The Last of Us, risale solamente a qualche settimana fa, ma a quanto emerso recentemente, l'attrice e Bella Ramsey, interprete di Ellie, stanno discutendo della stagione già da un sacco di tempo, molto prima dell'ingresso della new entry.

Ramsey, infatti, ha recentemente rivelato in un'intervista a GamesRadar+ come ha conosciuto Kaitlyn Dever. Quest'ultima interpreterà l'attesissimo ruolo di Abby nella seconda stagione del dramma della HBO, e l'interprete di Ellie ha raccontato come si sono incontrate:

"Ho incontrato Kaitlyn una volta nel posto più ovvio, a un gala... Si è trattato di un incontro molto breve mentre aspettavamo le nostre auto. Sapevo che a quel punto le stavano parlando del casting, quindi è stato solo una specie di "Ehi" in sordina e ci siamo scambiati i numeri e cose del genere".

Ovviamente, le due hanno dovuto tenere le loro interazioni segrete. All'epoca, Kaitlyn Dever non era ancora stata scritturata ufficialmente per il ruolo di Abby. Sembra che l'ultima cosa che Ramsey volesse fare fosse quella di spifferare per sbaglio i segreti del casting. Così, si sono scambiate tranquillamente i numeri. Tuttavia, ora possono lodarsi a vicenda quanto vogliono!

Le riprese di The Last of Us 2 stanno per iniziare e il cast si è già immortalato in una foto dal set per annunciarlo.

Ramsey ha invece aggiunto che ritiene la Dever - attrice che, ironia della sorte, era tra quelle indicate dai fan per interpretare il personaggio di Ellie all'epoca dei casting della prima stagione - "squisita":

"Lei è squisita, Isabel e Young pure, sono davvero entusiasta di iniziare a lavorare con tutti loro. Sono davvero entusiasta di iniziare. Mi sembra ancora surreale che stia per ripartire. Ma anche... non voglio fare paragoni con l'esperienza della prima stagione... La prima stagione di The Last of Us è stata l'anno più bello della mia vita e non sarà la stessa cosa. Quindi dovrò affrontare tutto dicendo: 'Questa è la seconda stagione e ho amato la prima, ma questa sarà diversa'. Voglio solo tornare in Canada con Craig Mazin e Pedro [Pascal] per un po'. Sarà davvero bello. Non vedo l'ora".