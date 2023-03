The Last of Us, Bella Ramsey: 'Mi dissero che non avevo il look giusto per Hollywood'

Bella Ramsey ha ottenuto il plauso di critica e pubblico dopo la sua interpretazione del personaggio di Ellie nella Stagione 1 di The Last of Us, finita qualche settimana fa su HBO. Tuttavia, nonostante i complimenti ricevuti, l'attrice ha ricordato di quando una volta un regista criticò il suo aspetto fisico, definendolo "non adatto" a Hollywood.

In una vecchia clip di un'intervista del 2022 con Kevin McCarthy di Good Day DC - condivisa su Twitter dall'utente @sourkettle - Ramsey ha raccontato di un incidente avvenuto all'inizio della sua carriera di attrice, nel corso di un'audizione.

"In una delle mie prime audizioni, mi è stato detto che al regista piacevo molto, ma che non avevo ottenuto la parte perché non avevo il 'look hollywoodiano'", ha raccontato. "È una cosa che ho sempre trovato molto interessante". Ramsey, oggi diciannovenne, ha ottenuto il suo primo ruolo come Lyanna Mormont nella sesta stagione di Game of Thrones, nel 2016.

L'annuncio del suo casting nei panni di Ellie, lo ricorderete, aveva innescato una serie di commenti negativi da parte di alcuni fan, e la Ramsey aveva ammesso che quell'occasione era stata "la prima volta che ho avuto una reazione così negativa a qualcosa che ho fatto". Tuttavia, per gli showrunner di The Last of Us, Ramsey era la scelta perfetta. Il co-creatore di The Last of Us Craig Mazin ha già confermato che Ramsey tornerà per la seconda stagione, nonostante il salto temporale di cinque anni che vedrà Ellie passare dai 14 ai 19 anni.

"Quando si è unita a noi, aveva 17 anni", ha detto Mazin. "Adesso ne ha 19. Che tra l'altro è l'età di Ellie in The Last of Us Part II. La gente diceva: 'Non assomiglia a [Ellie]'. Io rispondo sempre: 'Non importa. Guardate solo cosa succede'. E ora lo sanno".

Per avere un piccolo assaggio della Parte 2, ecco Bella Ramsey che suona la chitarra in una vecchia clip tratta dal suo profilo YouTube.