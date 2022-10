The Last of Us, Bella Ramsey non ha potuto giocare il videogame prima della serie tv

Il trailer di The Last of Us, la prossima serie televisiva di HBO, ha riportato i fan del videogame Playstation nelle atmosfere post-apocalittiche dell'opera di Naughty Dog, ma l'effetto suscitato sulla sua protagonista Bella Ramsey dev'essere stato totalmente differente.

Questo perché, come rivelato dall'ex star di Game of Thrones, l'interprete di Ellie non ha mai giocato il videogame di The Last of Us, e quando i creatori della serie HBO lo hanno scoperto si sono assicurati che le cose restassero in questo modo: "Sono stata letteralmente incoraggiata a non giocare il videogame" ha confessato Bella Ramsey in una recente intervista promozionale con USA Today. La richiesta da parte dei produttori sarebbe arrivata prima ancora di ottenere ufficialmente la parte di Ellie: "Dopo la mia prima audizione, mi hanno chiesto: 'Ci hai mai giocato?' E io ho detto 'No', e loro hanno detto: 'Bene, allora non farlo'".

A quel punto Bella Ramsey si è impegnata a non giocare The Last of Us anche dopo aver ottenuto la parte di Ellie, e ha attraversato tutta la produzione senza conoscere i dettagli del gioco. Tuttavia, ha leggermente trasgredito alle indicazioni iniziali andando a sbriciare qualche gameplay su YouTube: "Giusto per farmi un'idea di che tipo di gioco era".

The Last of Us arriverà nel 2023 e in Italia arriverà come esclusiva di Sky e in streaming su NOW. Al momento non è stata comunicata una data d'uscita ufficiale, dunque rimanete sintonizzati. Nel frattempo, vi segnaliamo che il trailer di The Last of Us ha collezionato ben 10 milioni di visualizzazioni solo su Twitter.