The Last of Us, Bella Ramsey non verrà sostituita nella Stagione 2?

L'annuncio del rinnovo di The Last of Us per una seconda stagione da parte di HBO ha sicuramente rincuorato tutti i fan dello show e gli appassionati dei videogame, visto che questi ultimi sanno piuttosto bene cosa accadrà nella narrazione futura. Qualche perplessità però l'ha destata il coinvolgimento di Bella Ramsey e il motivo è già evidente.

Gli eventi narrati nel corso di The Last of Us - Part II uscito su Playstation 4 nel 2020 sono ambientati circa quattro anni dopo gli eventi del primo gioco e hanno al centro proprio il personaggio di Ellie interpretato nella serie HBO dalla Ramsey. Il cambiamento fisico del personaggio di finzione è noto a tutti gli appassionati del videogame, così alcuni fan si sono chiesti se il personaggio della serie sarebbe stato soggetto a un recast, vista sia la differenza di età che di aspetto.

Ma questo dovrebbe essere escluso, tant'è che la stessa attrice ha riportato con gioia ieri la notizia del rinnovo di The Last of Us per una seconda stagione al momento del suo annuncio venerdì scorso. Ovviamente, passerà un bel po' di tempo prima che le riprese di The Last of Us 2 comincino, potrebbero addirittura volerci un paio d'anni almeno, quindi il suo debutto non dovrebbe avvenire prima del 2025. Questo darebbe modo al reparto make-up di Bella Ramsey di lavorare meglio sui cambiamenti del personaggio.

Tra l'altro non sappiamo nemmeno in che modo gli autori, Craig Mazin e Neil Druckmann intenderanno trasporre la narrazione del gioco nella serie HBO. Questa infatti è costituita da vari flashback che colmano il vuoto lasciato dal salto temporale, quindi è più che probabile che una strategia simile venga mantenuta anche nelle nuove puntate della serie.

Recentemente, gli autori hanno commentato il commovente Episodio 3 di The Last of Us, disponibile da oggi anche in Italia su Sky e in streaming su Now. Su queste pagine, non perdetevi infine la recensione della 1x03 di The Last of Us.