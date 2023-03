The Last of Us, Bella Ramsey parla della Stagione 2: 'Non vedo l'ora'

Sembra sia ormai confermato che le riprese della Stagione 2 di The Last of Us partiranno entro quest'anno per un debutto su HBO previsto non prima del 2024 o addirittura 2025, a seconda del tempo che impiegherà la produzione a completare i lavori. Tuttavia, nel corso di una recente intervista, Bella Ramsey ha ammesso di non stare più nella pelle.

Bella Ramsey ha parlato della sua emozione per il suo ritorno nella seconda stagione della serie. Non molto tempo dopo l'esordio di The Last of Us, all'inizio di quest'anno, la HBO ha annunciato che la serie sarebbe tornata per una seconda stagione. Sebbene al momento non si sappia praticamente nulla su quando la seconda stagione potrebbe entrare in produzione, questo non impedisce a Ramsey di non vedere l'ora di tornare sul set.

Nel corso di una nuova intervista durante il podcast The Last of Pods, Ramsey ha spiegato di essere molto impaziente per la seconda stagione, anche se sa che sarà un'esperienza molto diversa. Ramsey ha spiegato che il suo lavoro nella Stagione 1 di The Last of Us ha fatto sì che passasse l'anno più bello della sua vita, quindi le sue aspettative per il prossimo ritorno sono già belle alte.

"Sono davvero emozionata. Mi sembra ancora surreale che stia per ricominciare di nuovo", ha detto Ramsey. "Ma non voglio nemmeno fare paragoni con l'esperienza della prima stagione, perché [...] la Stagione 1 di The Last of Us è stata l'anno più bello della mia vita, e non sarà la stessa cosa. Devo solo continuare a pensare: 'Questa è la seconda stagione. Amo la prima stagione, ma questa sarà diversa'. Sono davvero entusiasta, non vedo l'ora. Voglio solo tornare in Canada e stare con Craig Mazin e Pedro [Pascal] per un po'. Sarà davvero bello".

Al momento non si sa quando la HBO deciderà di girare ed eventualmente distribuire la seconda stagione di The Last of Us. In precedenza, lo showrunner Craig Mazin aveva dichiarato che la seconda stagione avrebbe cercato di adattare direttamente The Last of Us - Part II, che si svolge diversi anni dopo il gioco originale. Sebbene questo suggerisca che Ramsey e gli altri personaggi della serie debbano invecchiare un po' di più, Pedro Pascal sembra aver lasciato intendere di recente che la produzione della Stagione 2 potrebbe iniziare già quest'anno.

Vero è che le riprese della prima stagione sono terminate lo scorso giugno, quindi è già passato parecchio tempo e gli attori avranno modo di "invecchiare" ancora un po' prima del ritorno sul set.