The Last of Us, Bella Ramsey si dice preoccupata sull'etichetta di 'papà' di Pedro Pascal

Che la prima stagione dell'adattamento live-action del videogioco The Last of Us sia stata un successo per critica e fan è fuori discussione. La HBO ha già in programma una seconda stagione di The Last of Us e, tra i corridoi della casa di produzione statunitense, circolano già voci su un'eventuale terza parte.

Nella prima stagione, disponibile in streaming su Sky, il ruolo di Joel Miller è stato affidato a Pedro Pascal, il Mandaloriano dell'omonima serie spin-off della saga di Star Wars targata Disney, mentre ad interpretare l'adolescente Ellie Williams è stata Bella Ramsey.

Quest'ultima, parlando in questi giorni con la rivista Vanity Fair, sarebbe sembrata preoccupata per l'immagine di Pascal, chiedendosi se l'attore si senta a suo agio nel ruolo paterno che sembra essergli stato cucito ormai addosso.

"All'inizio mi sono prestata molto a questa cosa, ma ora sono preoccupata che si sia andati troppo oltre", ha dichiarato Ramsey a Vanity Fair. "Non so se gli piaccia ancora, devo chiederglielo. È diventato un fenomeno globale, come è giusto che sia, perché è stato piuttosto spettacolare".

Dal canto suo, Pascal, recentemente apparso in un nuovo video per la tavola rotonda degli attori di The Hollywood Reporter insieme ad un gruppo di suoi colleghi, tra cui Damson Idris, Jeff Bridges, Evan Peters, Michael Imperioli e Kieran Culkin, ha espresso proprio in quest'occasione le sue sensazioni in merito al fandom e all'accoglienza dei suoi ruoli "paterni".

"Sì, mi sto divertendo. (Tutta la storia del "papà") sembra un po' legata al ruolo", ha detto Pedro Pascal, che proprio per questo ruolo in The Last of Us è stato premiato come miglior eroe agli MTV Movie & TV Awards. "C'è stato un periodo in cui il Mandaloriano è molto paterno con il piccolo Grogu, e Joel lo è molto con Ellie. Sono parti da papà. Tutto qui".

Quando Jeff Bridges gli ha chiesto se fosse realmente un papà, Pascal ha risposto: "Non sono un papà e (guardando direttamente alla telecamera) non lo diventerò".