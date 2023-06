The Last of Us, Bella Ramsey e il suo provino: "Ho posizionato la chitarra dietro apposta"

Bella Ramsey è davvero entrata nel cuore delle persone e degli appassionati del videogame grazie alla sua straordinaria interpretazione di Ellie nell'adattamento HBO di The Last of Us, nonostante alcune insensate critiche iniziali. Nel corso di una chiacchierata con alcuni colleghi, l'attrice ha raccontato di aver inserito una chitarra nel provino.

Naturalmente, nel corso della tavola rotonda con i colleghi, ha parlato delle sue motivazioni in diverse scene e delle sue esperienze con altri attori che l'hanno influenzata lungo il percorso. Christina Ricci ha empatizzato molto con lei quando ha parlato del seguito del videogioco e dell'essere all'altezza del suo personaggio, ha detto di non controllare i social per via delle recensioni e perché "se non le vedo, non esistono".

Quando ha parlato del suo provino su Zoom con Craig Mazin e Neil Druckmann - i creatori dello show - Ramsey ha rivelato di aver posizionato una chitarra nell'inquadratura solo per far capire loro che era pronta. Aveva già suonato davanti alla telecamera, ma niente di così serio, ma probabilmente la vedremo suonare quella chitarra, forse, negli episodi della seconda stagione di The Last of Us.

Classe 2003, Bella Ramsey ha raggiunto la notorietà quando a soli 13 anni le venne offerto il ruolo di Lyanna Mormont in Game of Thrones, ma il vero salto lo ha ottenuto proprio grazie alla sua interpretazione di Ellie in The Last of Us.

L'attrice si riunirà a Pedro Pascal probabilmente già entro quest'anno per le riprese della Stagione 2 di The Last of Us, che però non dovrebbe arrivare su HBO prima del 2025, dati i tempi delle riprese e successivamente il lavoro di post-produzione necessario.

Questo sempre ammesso che lo sciopero degli sceneggiatori termini presto.