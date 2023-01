The Last of Us, Bella Ramsey sul rinnovo di HBO per la Stagione 2: 'Molto probabile'

Siamo solo a due episodi della prima stagione, ma The Last of Us ha già conquistato il cuore di milioni di appassionati e sta continuando ad incuriosire molta altra gente, visto anche il recente record ottenuto dal secondo episodio. Così, in una nuova intervista, Bella Ramsey ha fatto riferimento per la prima volta a una Stagione 2 dello show HBO.

Ramsey, che interpreta Ellie nella serie, ha dichiarato alla BBC: "Se la gente continua a guardarla, penso che [una seconda stagione] sia abbastanza probabile. La decisione spetta ai ragazzi della HBO. Non c'è ancora nulla di confermato, quindi dobbiamo aspettare e vedere".

The Last of Us si è già rivelata un successo, con la prima stagione che ha ottenuto un notevole numero di spettatori su HBO dopo soli due episodi. Quasi cinque milioni di persone si sono sintonizzate per il primo episodio, mentre il secondo episodio ha registrato un aumento del pubblico del 22%.

Gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin, in una precedente intervista concessa all'Hollywood Reporter, avevano già accennato al fatto che un'ulteriore stagione futura avrebbe adattato la trama di The Last of Us Part II del 2020 e alcuni fan pendano che gli autori abbiano già trovato l'interprete perfetta per Abby.

Per quanto riguarda il gioco, Druckmann ha confermato in quella stessa intervista a THR che ci sono "altre storie da raccontare" in quell'universo, ma non ha confermato esplicitamente l'arrivo di un The Last of Us Part III. Nel frattempo, nel secondo episodio dello show, tutti parlano del "bacio" tra Tess e uno degli infetti. Il bacio ha suscitato reazioni contrastanti da parte dei fan, ma Craig Mazin e Neil Druckmann hanno già spiegato le ragioni di uno dei principali cambiamenti rispetto al gioco.

I due hanno anche svelato qualche retroscena sul passato di Tess che alla fine non è stato incluso né nel videogame né nella serie HBO.

Il terzo episodio di The Last of Us andrà in onda su HBO il 29 gennaio prossimo, mentre il 30 gennaio sarà disponibile in Italia su Sky e in streaming su Now nella versione sottotitolata in italiano.