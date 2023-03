The Last of Us: Bella Ramsey spiega perché QUELLA scena con Riley non è stata girata

L'episodio con protagoniste Ellie e Riley è stato sicuramente tra i più commoventi in questa prima stagione di The Last of Us, mostrandoci un periodo relativamente più felice per la protagonista e la sua storia prima degli eventi raccontati nello show a partire dal suo incontro con Joel. Ma un particolare momento non è stato girato, ecco perché.

Come ricordato da Bella Ramsey nel corso del podcast The Last of Pods, c'è una scena straziante da qualche parte là fuori - non necessariamente filmata, ovviamente - in cui Riley alla fine muore a causa del morso ricevuto dall'infetto presente nel centro commerciale, a differenza di Ellie che invece sopravvive mettendo in moto gli eventi successivi della serie.

"Ci ho pensato molto. Perché avrebbe anche influenzato il modo in cui Ellie andrà avanti. Non so, a seconda del livello di trauma, sarà diverso", ha detto Ramsey nel podcast. "Ma ci sono state delle conversazioni su questo punto e credo che abbiamo concordato su... Non so se dirlo perché, in realtà, credo che dipenda dall'immaginazione delle persone. Ma dal nostro punto di vista, credo che Ellie abbia probabilmente dovuto prendere una decisione molto difficile e fare qualcosa che non voleva fare, subendo una grande perdita".

Ramsey ha ricordato quindi una battuta in un episodio precedente in cui Ellie dice di ricordare la prima persona che ha ucciso, lasciando intendere che potrebbe essere stata proprio Ellie a uccidere Riley. In ogni caso, l'attrice ha aggiunto che alla fine i registi hanno scelto di mantenere questo filo della trama irrisolto.

"Non so se siamo mai stati esplicitamente d'accordo, ma credo che sia più potente che non sia stato detto e che sia rimasto nell'immaginario delle persone", conclude Ramsey. "Perché credo che l'immaginazione possa spesso essere più oscura della realtà".

