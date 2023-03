The Last of Us, Bella Ramsey spiega la reazione di Ellie quando viene infettata

Nonostante il il review bombing del settimo episodio di The Last of Us, la puntata in questione ha ottenuto un ottimo responso da parte del pubblico e della critica. In una recente intervista, Bella Ramsey (l'interprete di Ellie) ha colto l'occasione per parlare del momento in cui il suo personaggio viene infettato.

"Personalmente, non avevo assistito a quella parte del gameplay" ha dichiarato in un'intervista a Variety, "e sono davvero felice che le cose siano andate così. Soltanto in un secondo momento ho realizzato di aver reagito in modo differente rispetto a quanto fa Ellie nel videogioco. Penso di essere stata più esplosiva, con più rabbia, invece che pervasa dalla paura. Probabilmente la risposta emotiva di Ellie è così intensa che non riesce a gestirla affatto. Il risultato finale è una reazione molto visibile, espressiva e, appunto, esplosiva. Tutto ciò è fantastico. Mi fidavo davvero molto di Craig e Liza [Johnson], il regista, mentre mi monitoravano in quella complessa interpretazione. E ho letteralmente adorato quella scena. Amo tutte quelle in cui riesci a provare delle emozioni in modo davvero intenso, perché spesso non hai la possibilità di farlo in uno spazio altrettanto sicuro. Insomma, avere questa possibilità è stata un'occasione imperdibile".

In effetti, il momento in cui Ellie e Riley vengono attaccati dall'infetto all'interno del centro commerciale è di grandissimo impatto, e la tragedia finale, alla luce di tutto l'intrattenimento precedente, non può che suscitare fortissime emozioni, tanto negli attori quanto negli spettatori. Ci augiriamo che l'8 episodio sarà altrettanto intenso, in uscita il prossimo 5 marzo 2023.

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione dell'episodio 7 di The Last of Us.