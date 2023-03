The Last of Us: Bella Ramsey che suona la chitarra è la miglior anteprima alla Parte 2

Ormai è trascorsa più di una settimana dalla conclusione di The Last of Us e con la notizia che le riprese di The Last of Us Part II dovrebbero iniziare entro quest'anno, il pubblico non dovrà aspettare un tempo lunghissimo prima di rivedere Joel e Ellie sullo schermo. Nel frattempo, un video di Bella Ramsey alla chitarra può ingannare l'attesa.

Il canale YouTube della giovane attrice, intitolato United Hope, è stato attivo per poco tempo due anni fa, ma in modo produttivo; Ramsey ha pubblicato 119 video in cui si parlava di Vangelo, tenevano discorsi motivazionali solari e cantavano canzoni di culto.

Molti dei video sono passati inosservati, rimanendo al di sotto delle mille visualizzazioni, ma alcune cover acustiche sono passate di mano in mano nell'ultimo anno di fermento generato dall'arrivo di The Last of Us su HBO, con una delle canzoni (controverse, ma forse all'insaputa della Ramsey) della Hillsong Church, "Oceans", che ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni.

Il cristianesimo, come molte religioni, ha una storia complicata, a volte quasi cartoonesca negli Stati Uniti, dove scorre in una forma strana e diluita attraverso megachiese predatorie, televangelisti. Man mano che il canale di Ramsey è diventato più seguito, si potrebbe avere l'impressione che i fan statunitensi si siano stranamente fissati sulla fede di Ramsey, ma per la maggior parte, tutti coloro che commentano sembrano semplicemente contenti di vedere Ellie con una chitarra in mano.

"DEVONO farla suonare e cantare davvero nello show", afferma un commento in cima alla classifica, ricordando senza dubbio tutte le scene con la chitarra acustica presenti in The Last of Us Part II. "Hanno scelto la ragazza giusta per Ellie", dice un altro commento. "Sa già suonare la chitarra e sa cantare. Aspetto solo la seconda stagione e Ellie che canta 'Take On Me'".

Tra parentesi, il riferimento a Take on Me è stato inserito nell'episodio Left Behind.