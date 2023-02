The Last of Us, Bella Ramsey svela cosa la spaventa di più della Stagione 2!

Come saprete, The Last of Us è stato rinnovato per una seconda stagione che verosimilmente affronterà la storyline descritta nella seconda parte del videogame Playstion, uscita nel 2020. Proprio in riferimento a ciò che l'aspetta come personaggio, Bella Ramsey ha parlato di cosa la spaventa di più e la entusiasma anche della storia di Ellie.

Durante il podcast Happy Sad Confused, l'interprete di Ellie ha rivelato ciò che la entusiasma ma anche la intimorisce di più nella prospettiva della seconda stagione di The Last of Us, dato che alcuni importanti sviluppi del secondo gioco sono già noti a tutti.

Ovviamente, le dichiarazioni di Bella Ramsey contengono qualche SPOILER sugli eventi della seconda stagione, in quanto sono rivelati dal gioco The Last of Us - Part II. Quindi, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

"Non vedo davvero l'ora di vedere la storia di Ellie e Dina. Ho trovato un montaggio, qualcuno ha fatto un montaggio fenomenale, non so come, da un gameplay, della storia d'amore tra Ellie e Dina. Quindi non vedo l'ora di giocarci. E anche la complessità della sua relazione con Joel, diventa decisamente più complessa, e non vedo l'ora. E la violenza che ne consegue è in un certo senso eccitante, per poterla esplorare in un ambiente davvero sicuro. Sarà bello. Ma sono anche nervosa. Sono nervosa perché so cosa succede nel secondo gioco, specialmente all'idea di rimanere potenzialmente senza Pedro per un po'. Sarà davvero triste".

In assenza di Joel, un nuovo personaggio di nome Dina diventa la co-protagonista della storia di Ellie, una relazione che Ramsey è anche entusiasta di vedere svolgersi nello show della HBO. Ellie e Dina condividono molti momenti cruciali insieme nel secondo gioco, come ha detto l'attrice, e sarà molto interessante vedere questa complessa relazione svolgersi sullo schermo. Dina sarà uno dei personaggi più attesi nella seconda stagione di The Last of Us, insieme ad Abby.

Per quanto riguarda quest'ultima, poi, i fan di The Last of Us hanno già l'attrice perfetta per il casting.