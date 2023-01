The Last of Us, Bella Ramsey torna sulle polemiche sul suo casting: 'Mi hanno buttata giù'

Nel corso di una recente intervista con il New York Times, l'attrice Bella Ramsey è tornata su uno degli argomenti più scomodi che l'hanno riguardata per quanto riguarda il suo prossimo impegno televisivo, l'adattamento di The Last of Us. Nello specifico ha commentato il periodo di polemiche successivo al suo casting come Ellie nella serie.

L'attrice ha svelato di essersi sentita molto giù dopo le polemiche sul casting, tanto da dubitare perfino fosse una buona idea unirsi allo show HBO. "È la prima volta che ho avuto una reazione negativa a qualcosa. A volte lo trovavo divertente. Poi arrivavo alla fine di una sessione di scrolling di 10 minuti, mettevo giù il telefono e mi dicevo: forse è stata una cattiva idea. [...] Solo di recente ho accettato di essere Ellie, di poterlo fare e di essere una buona attrice, ma tutto questo durerà per qualche settimana e poi penserò di essere di nuovo terribile. Questa è la norma".

In seguito al casting di Ramsey e Pascal, rispettivamente nei ruoli di Ellie e Joel, una parte dei fan si è riversata sui social media per esprimere le proprie rimostranze sulle scelte dello show. Le principali lamentele erano rivolte all'aspetto di Ramsey, che non assomiglia moltissimo alla sua controparte videoludica, e all'etnia latina di Pascal. Quest'ultimo ha recentemente ammesso di essere rimasto scioccato dal fatto che alcuni fan si siano lamentati della sua incapacità di farsi crescere la barba, uno dei tratti fisici distintivi di Joel.

Anche Gabriel Luna, che interpreta Tommy, il fratello minore di Joel, e Nico Parker, che interpreta Sarah, la figlia di Joel, hanno ricevuto notevoli critiche a causa della loro diversa etnia rispetto ai personaggi originali.

Altre polemiche sono arrivate più di recente con l'annuncio della star di True Blood Rutina Wesley nel ruolo di Maria, la leader della comunità di sopravvissuti di Jackson, Wyoming. Alcuni fan hanno criticato la decisione di cambiare etnia al personaggio, dato che Maria è bianca nei videogiochi e la Wesley è nera. Tuttavia, il co-creatore della serie The Last of Us, Craig Mazin, ha cercato di assicurare ai fan che le interpretazioni degli attori sono in linea con l'essenza delle loro controparti videoludiche, onorando davvero il lavoro degli attori originali.

Recentemente, Bella Ramsey ha definito The Last of Us più coinvolgente di Game of Thrones.

The Last of Us debutterà il 15 gennaio prossimo su HBO e il 16 gennaio seguente su Sky e in streaming su Now.