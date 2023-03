The Last of Us, Bella Ramsey tornerà nella Stagione 2: 'Mai considerato un recast'

Sebbene in molti avessero storto il naso alla notizia del casting di Bella Ramsey nei panni della Ellie di The Last of Us, milioni di spettatori sono stati costretti a ricredersi una volta vista la performance dell'attrice nel corso di questa prima, splendida stagione dell serie HBO. Druckmann e Mazin hanno confermato l'attrice per la Stagione 2.

I co-creatori dello show hanno confermato che Bella Ramsey tornerà per la seconda stagione della serie, nonostante le critiche mosse sui social media sul fatto che sia troppo giovane per interpretare Ellie durante gli eventi del sequel del videogioco, The Last of Us - Part II.

"Una delle cose difficili del processo di casting è che invitiamo le persone a unirsi a noi in questo processo e noi sappiamo tutto [sui segreti della produzione] e nessun altro sa nulla se non quello che è di dominio pubblico, cioè nel gioco", ha detto Mazin. "Sappiamo cosa faremo in termini di costumi, trucco e parrucco, ma soprattutto conosciamo lo spirito e l'anima dell'attore. È difficile da genitore perché diventi una sorta di padre surrogato sul set, soprattutto per una persona che si è unita a noi quando aveva 17 anni. Adesso ha solo 19 anni, che tra l'altro è l'età di Ellie in 'The Last of Us - Part II'".

Mazin ha aggiunto che la seconda stagione continuerà a presentare aspetti "diversi" dal materiale di partenza.

"A volte sarà radicalmente diverso e a volte lo sarà solo un po', ma sarà diverso e sarà una cosa a sé stante", ha detto. "Non sarà esattamente come il gioco. Sarà lo spettacolo che io e Neil vogliamo realizzare. Lo stiamo realizzando con Bella".

Druckmann ha detto che trovare Ramsey è stato un "fulmine a ciel sereno", proprio come quando ha trovato Ashley Johnson per il videogioco: "Siamo estremamente fortunati ad avere Bella... e l'unico motivo per cui potremmo prendere mai in considerazione il recasting di Bella è se lei dicesse: 'Non voglio più lavorare con voi'", ha aggiunto. "E anche in quel caso non siamo sicuri che glielo concederemmo. Potremmo costringerla a tornare nella prossima stagione".

"La gente diceva: 'Non assomiglia al personaggio' e io dicevo: 'Non importa, guardate cosa succede, guardate' e ora lo sanno", ha aggiunto Mazin. "E penso che ci sia ancora quest'ansia, come se ci fosse un battito costante di ansia, e tutto quello che posso dire alla gente è che io stesso sono molto ansioso di fare un buon lavoro. Sappiate che anch'io sono molto ansioso. Se voi siete ansiosi per qualcosa, probabilmente lo sono anch'io, il che significa che ne stiamo parlando e pensando".