The Last of Us, budget mostruoso per la serie HBO: oltre 100 milioni per la prima stagione

Nel caso ce ne fosse bisogno, è arrivata un'ulteriore conferma che del fatto che HBO sta facendo le cose in grande per quanto riguarda l'attesissima serie di The Last of Us, la cui prima stagione a quanto pare potrà contare su uno spaventoso budget di almeno 100 milioni di dollari.

La notizia arriva da Damien Petti, presidente di IATSE 212 (International Alliance of Theatrical Stage Employees), compagnia che lavora a stretto contatto con HBO. Descrivendolo come il più grande progetto del settore dell'intrattenimento mai girato in Canada, Petti ha infatti affermato che il costo di ognuno dei 10 episodi della serie sviluppata da Craig Mazin supera di molto le otto cifre, dunque almeno 10 milioni di dollari.

"Questo progetto supera di gran lunga le otto cifre per episodio, quindi c'è un effetto moltiplicatore sulla nostra economia in termini di impatto. Ci sono centinaia di attività collegate che beneficiano della mole di lavoro" ha dichiarato il Presidente a CTV News (via GamesRadar). "The Last of Us, che entra in produzione questa settimana, è davvero un progetto mostruoso. Ha cinque direttori artistici e impiega un esercito di centinaia di tecnici. Ha avuto sei mesi di preparazione e ora girerà in Canada per 12 mesi."

Vi ricordiamo che i protagonisti della serie saranno Pedro Pascal e Bella Ramsey, rispettivamente nei panni di Joel e Ellie, mentre Gabriel Luna interpreterà Tommy, il fratello di Joel. Nel frattempo, The Last of Us ha ufficializzato tre new entry del cast.