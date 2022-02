The Last of Us, cambiato uno degli elementi principali nella serie HBO: ecco quale!

The Last of Us è una delle serie più attese tra quelle che prossimamente arriveranno su HBO e i fan della serie videoludica non vedono l'ora di scoprire in che modo la storia dei giochi verrà adattata per il piccolo schermo. Non ci sono molte informazioni certe, eccetto una comunicata poco fa: un elemento dei videogame verrà modificato nella serie.

In particolare, ci stiamo riferendo alla linea temporale in cui saranno ambientati gli eventi della serie tratta da The Last of Us che differirà leggermente rispetto a quella vista nella serie videoludica. Stando a quanto comunicato ufficialmente da Naughty Dog l'evento cataclismatico al centro della storia verrà spostato dal 2013 al 2003, mentre gli eventi dello show saranno ambientati nel 2023 e non più nel 2033 come nei videogame di PlayStation. La conferma arriva, inoltre, da un'altra immagine pubblicata dal set della serie che mostra il poster della 19esima conferenza annuale delle scienze biomediche ambientata proprio nell'ottobre 2003.

Riguardo al cast, finora sono stati ufficializzati i nomi di Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie, mentre Gabriel Luna sarà Tommy, Anna Torv interpreterà Tess mentre Storm Reid sarà Riley. La serie HBO The Last of Us è frutto di una co-produzione tra Sony Pictures Television e PlayStation Productions (per la quale rappresenta la prima produzione televisiva). Lo show è sviluppato e scritto da Craig Mazin e Neil Druckmann. Quest'ultimo fa parte anche del team dei produttori esecutivi insieme a Carolyn Strauss e al co-presidente di Naughty Dog Evan Wells.

Intanto pare dagli ultimi rumor che sia stato anche scelto da poco l'interprete di Robert nel live action di The Last of Us. Stando a quanto riportato da IMdB dovrebbe essere interpretato da Brendan Fletcher.

Non ci resta che attendere quindi un primo trailer di The Last of Us per avere un'idea migliore dello show che HBO sta preparando.