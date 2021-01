The Last of Us: ecco chi dirigerà il pilot dell'attesa serie HBO

Lo scorso novembre HBO aveva ordinato ufficialmente la prima stagione di The Last of Us, cementando la decisione di portare sullo schermo i protagonisti del popolare videogame per mano di Craig Mazin. Ora però scopriamo chi ne dirigerà il pilot.

Stando a quanto riportato dall'Hollywood Reporter, il regista russo Kantemir Balagov (La Ragazza d'Autunno, Tesnota), premiato anche a Cannes nella sezione Un Certain Regard con il FIPRESCI Award, si occuperà di girare il primo episodio dello show.

Ideato dal creatore di Chernobyl Craig Mazin in collaborazione con la mente dietro i videogiochi, Neil Druckmann, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna, e focalizza la sua attenzione su Joel e Ellie, i due protagonisti i cui fancast hanno ormai riempito il web.

La sceneggiatura dello show prodotto da HBO, Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog è stata affidata agli stessi Mazin e Druckmann (entrambi anche produttori), mentre il regista di Chernobyl Johan Renck, che inizialmente sembrava anche lui intenzionato a prendere parte al progetto, ha invece dovuto abbandonare a causa di conflitti di calendario.

Al momento non abbiamo informazioni su quando potrebbero avere inizio le riprese di The Last of Us, o per quando dovrebbe essere previsto il suo debutto in tv, ma vi terremo ovviamente aggiornati.