The Last of Us: chi potrebbe interpretare Marlene, Tess e tutti gli altri?

Ormai lo sappiamo da tempo, Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno Joel ed Ellie nella serie TV di The Last of Us, adattamento per il piccolo schermo della grande saga-capolavoro videoludica ideata da Naughty Dog. In attesa di notizie ufficiali, oggi vogliamo speculare su quali potrebbero essere gli attori di tutto il resto del cast della serie.

Ecco quindi i nomi più papabili per i vari personaggi che parteciperanno allo show HBO che sarà ideato da Craig Mazin con l'aiuto di Neil Druckmann. Iniziamo.

Tess

Uno dei nomi che sono venuti fuori più volte, per il ruolo di Tess, è quello di Olivia Wilde, attrice diventata famosa ormai più di un decennio fa per la sua parte di Tredici in Dr. House, e che da quel momento ha viaggiato con pellicole minori e progetti di secondo piano. Potrebbe essere un ottimo ritorno sulla "grande scena", e per noi sarebbe davvero perfetta.

Marlene

Qui c'è un nome che l'internet ha invocato, e uno che invece è squisitamente nostro che vogliamo proporvi. I fan di TLOU hanno già deciso, indicando fortemente Tessa Thompson di Westworld, già quindi all'interno della macchina produttiva HBO, come scelta perfetta per interpretare Marlene. Noi invece vogliamo darvi questa suggestione: non pensate che Thandie Newton sarebbe perfetta nel ruolo? La Newton, che è nel momento migliore della sua carriera - ed è compagna di set proprio della Thompson in Westworld - rappresenterebbe per noi il giusto mix di bravura e notorietà, ed è innegabile la somiglianza fisica tra Marlene e l'attrice.

Tommy

Se la montagna non va da Nikolaj-Coster Waldau… allora Nikolaj-Coster Waldau va alla montagna. No, non siamo impazziti, semplicemente sappiamo che dopo la recente delusione dei fan per la non scelta dell'attore protagonista di Game of Thrones per interpretare Joel, allora in molti hanno pensato che, quantomeno, il suo physique du rôle sarebbe adatto per il fratello del protagonista maschile della storia, ovvero l'abilissimo cecchino Tommy.

Dina? Abby?

Un famoso tweet di Neil Druckmann (che trovate in calce alla notizia), nel quale aveva suggerito come ci sarebbe stata una nuova figura femminile nella serie televisiva HBO - prima che The Last of Us Parte II venisse pubblicato - ha fatto pensare molto i fan, una volta avuto il gioco tra le mani, che almeno una tra Dina e Abby sarebbe apparsa già dalla prima stagione dello show. Per quanto riguarda la co-protagonista della seconda fatica di Naughty Dog, per aspetto fisico e per capacità attoriali pensiamo che la scelta migliore potrebbe ricadere su Jodie Comer, già vista in Killing Eve. Su Dina, invece, al momento per noi è impossibile vederci altro nome all'infuori di quello del suo "volto" nel gioco, ovvero l'attrice Cascina Caradonna. Dire che sarebbe perfetta è riduttivo. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sulla biografia e la carriera di Bella Ramsey prima di diventare Ellie per la serie TV The Last of Us, vogliamo sapere la vostra: quali attori desiderereste vedere nei panni dei personaggi della serie TV HBO di The Last of Us? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!