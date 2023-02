The Last of Us, chi è Nick Offerman? Tutto sull'attore di Bill

Il personaggio di Bill, introdotto nel terzo episodio della serie HBO The Last of Us, ha fatto breccia nel cuore degli spettatori per il suo spessore narrativo e per l'interpretzione di Nick Offerman, definita da Emmy. Ma quale percorso artistico c'è dietro il celebre attore di Minooka?

Nato nel comune di Minooka (Illinois), Offerman ha ricevuto nel 1993 un Bachelor of Fine Arts presso l'Università dell'Illinois, mentre pochi mesi più tardi, con un gruppo di amici, fonda la compagnia Defiant Theatre con sede a Chicago. Negli anni Novanta si è quindi esibito presso molti altri collettivi teatrali, come la Goodman Theatre e la Steppenwolf Theatre Company.

Il 2003 è un un momento cruciale per la sua vita umana e professionale: sposa l'attrice Megan Mullally (interprete di Karen Walker in Will & Grace) e inizia ad apparire in televisione. Quali sono stati i suoi ruoli più famosi? Tra gli spettacoli televisivi, ricordiamo il ruolo di idraulico in Will & Grace stesso, ma anche Detective Monk, Una mamma per amica, Brooklyn Nine-Nine e I Muppet; tra quelli più seriosi, invece, figurano West Wing - Tutti gli uomini del Presidente, 24, Deadwood, Fargo e ovviamente The Last of Us.

Non per questo Offerman si è appiattito al suo ruolo televisivo: vanta un gran numero di partecipazioni come attore cinematografico (da Sin City a L'uomo che fissava le capre, da The Kings of Summers a The Founder) e doppiatore, soprattutto nell'ambito dell'animazione: è il caso de I Simpson, L'era glaciale - In rotta di collisione e The LEGO Movie 2 - Una nuova avventura, oltre al recente Sing 2.

Al momento l'attore ha 52 anni, ma la sua carriera è più florida che mai. Stando alle sue recenti dichiarazioni, Nick Offerman reciterebbe in un film Marvel/Star Wars, ma a una condizione: Taika Waititi!