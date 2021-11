The Last of Us, chi sarà il nuovo personaggio originale della serie HBO?

L'attesissima serie TV The Last of Us avrà un nuovo personaggio originale. Sono pochi i dettagli noti al momento, ma questa novità sembra suggerire che l'adattamento televisivo prodotto da HBO, basato sulle vicende dei protagonisti Joel ed Ellie in uno scenario post-apocalittico, proverà ad espandere l'universo del popolare videogame.

Vi abbiamo recentemente riepilogato tutte le novità su The Last of Us, la serie di 10 episodi che dovrebbe arrivare su HBO nel corso del 2022. Come già annunciato sia dalla stessa HBO che da fonti dei PlayStation Studios, nello show ci saranno sicuramente delle differenze rispetto alla storia del videogioco originale del 2013.

Per quanto riguarda il cast della serie, oltre a Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei protagonisti Joel ed Ellie, sono stati da poco confermati nel cast anche Gabriel Luna e Anna Torv nei ruoli di Tommy e Tess.

A questi nomi già noti, si va ad aggiungere un nuovo personaggio che apparirà in The Last of Us: il personaggio sarà quello di Kim Tembo, interpretata da Natasha Mumba, già apparsa in alcuni episodi della serie The Handmaid's Tale.

La notizia arriva direttamente dall'attrice, che nella biografia del suo profilo Instagram ha rivelato che interpreterà Kim Tembo nella serie HBO (come potete vedere dagli screenshot riportati nel tweet a fine articolo). Mumba non ha rivelato ulteriori dettagli, ma il fatto che altri attori del cast della serie siano tra i suoi follower sembra aggiungere veridicità agli indizi trovati dai fan.

Nell'attesa di saperne di più, date un'occhiata alle recenti foto dal set di The Last of Us che immortalano Joel, Ellie e Tess alle prese con le colonie fungine del Cordyceps!