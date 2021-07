The Last of Us, ecco chi potrebbero interpretare i nuovi attori del cast

La serie basata sui videogiochi The Last of Us arriverà presto su HBO. Mentre il progetto è ancora nelle fasi iniziali, conosciamo alcuni importanti annunci di casting e altre importanti informazioni che alimentano la nostra curiosità sullo show.

Lo spettacolo sarà scritto dal co-creatore e regista dei videogiochi, Neil Druckmann, insieme a Craig Mazin, il creatore di Chernobyl.



La serie sarà basata sugli eventi del primo gioco, ma potrebbe anche avere lo scopo di coprire alcuni elementi del sequel. Non sappiamo ancora quanto coprirà la prima stagione, gli scrittori potrebbero aver intenzione di estendere la trama su più stagioni.



The Last of Us segue Joel ed Ellie mentre lavorano insieme per farsi strada attraverso gli Stati Uniti, che sono stati devastati da una moderna piaga fungina che ha infettato la maggior parte della popolazione, trasformandoli in zombie. I due stanno cercando un gruppo di resistenza per trovare una cura per la pandemia, ma non sorprende che le cose non siano così semplici.

Sono già stati rivelati alcuni importanti annunci di casting per la serie HBO, Joel sarà interpretato da Pedro Pascal, meglio conosciuto per The Mandalorian, mentre Ellie sarà interpretata da Bella Ramsey, meglio conosciuta per Lyanna Mormont in Game of Thrones.



Al cast si unisce anche Merle Dandridge, che interpreterà il ruolo di Marlene, svolto anche nel videogioco. Jeffrey Pierce, la voce di Tommy, si unirà allo spettacolo. Tuttavia, Pierce interpreterà un ruolo diverso nello show: un nuovo personaggio regolare chiamato Perry che viene descritto come "un ribelle in una zona di quarantena".



Murray Bartlett e Con O'Neil interpreteranno Frank e Bill, personaggi minori che Ellie e Joel incontrano a Lincoln, nel Massachusetts. I due sono ex soci di Joel che vivono insieme in una città deserta. Recentemente anche Nico Parker si è unita al cast di The Last of Us nei panni della figlia di Joel, Sarah. Gabriel Luna sarà invece Tommy, fratello minore di Joel ed ex soldato.

HBO ha rilasciato una breve sinossi dello show: "La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto ormai temprato dalle sfide affrontate, viene assunto per liberare Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena. Quello che si presenta come un lavoro semplice, presto si trasforma in un brutale e straziante viaggio, in cui i due si trovano a dipendere l’uno dall’altra per poter sopravvivere."

The Last of Us è stato annunciato all'inizio di marzo 2020. In base a quanto tempo impiegherà la produzione e alle voci che circolano in rete, prevediamo che lo spettacolo non arriverà sullo schermo fino all'inizio del 2022. Tuttavia, il coronavirus sta causando ritardi su tutta la linea, quindi la produzione potrebbe richiedere più tempo.

Intanto HBO ha svelato il numero effettivo di episodi di The Last of Us ed un nuovo particolare su Instagram ha rivelato un indizio sulla data di uscita di The Last of Us. Non ci resta che attendere altre notizie sul casting o una data di uscita ufficiale, siete ansiosi di vedere The Last of Us? Fatecelo sapere nei commenti!