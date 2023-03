The Last of Us, chi è Storm Reid? Tutto sulla Riley della serie HBO

Riley è un personaggio dal minutaggio ridotto quanto di enorme impatto, tanto nel gioco quanto nella serie di The Last of Us: la sua presenza ha un'influenza enorme sulla vita di Ellie, come ci viene mostrato nel settimo episodio dello show HBO anche grazie alla bravura di una Storm Reid decisamente efficace.

Ma cosa sappiamo dell'attrice chiamata a interpretare il primo amore di Ellie? Giovanissima proprio come la sua co-star Bella Ramsey (entrambe sono classe 2003), Reid ha già alle spalle una carriera di tutto rispetto: il suo esordio, tanto, per dirne una, risale al 2013 in un certo 12 Anni Schiavo, Oscar per il Miglior film nel 2014.

Qualche produzione minore dopo è quindi la volta di Nelle Pieghe del Tempo, ma l'anno della svolta è il 2019, quando sempre per HBO la nostra prende parte al clamoroso successo di Euphoria nel ruolo della sorella minore della protagonista Rue (Zendaya); si torna quindi sul grande schermo con L'Uomo Invisibile, The Suicide Squad e il più recente Missing, il tutto mentre cresce l'attesa per la terza stagione della già citata Euphoria.

E voi, avevate già conosciuto Storm Reid prima di vederla nei panni di Riley? Cosa pensate della sua prova? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione del settimo episodio di The Last of Us.