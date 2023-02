The Last of Us: ecco com'è stato creato il crossover con Mario Kart al Saturday Night Live

Tra i momenti in assoluto più divertenti dell'ultima puntata del Saturday Night Live, c'è stato sicuramente lo sketch che visto il crossover tra il mondo di The Last of Us e Super Mario Bros. Pedro Pascal si è trasformato infatti nel mitico personaggio dei videogame Sega per una nuova avventura che ironizza sullo show HBO sfruttando Mario Kart.

Lo sketch di Pedro Pascal su Mario Kart al Saturday Night Live è stato girato tutto in 24 ore. Pascal è stato il presentatore della serie di sketch comedy il 4 febbraio per promuovere il suo ruolo nel nuovo successo della HBO, The Last of Us.

Mentre Pascal è apparso in diversi sketch live-action del programma, è stato anche protagonista di un segmento pre-registrato che ironizzava su Mario Kart, e ispirato anche all'imminente The Super Mario Bros. Movie con Chris Pratt. Interpretando una versione di Mario più grintosa e in stile Mad Max, lo sketch di Pascal è diventato uno dei più apprezzati del Saturday Night Live soprattutto per l'impressionante uso di effetti visivi.

Su Twitter è apparso quindi un video che mostra il dietro le quinte della realizzazione dello sketch.

Il filmato, che trovate in calce a questa news, mostra l'impressionante processo, durato due giorni, necessario per dare vita al "Mario Kart della HBO". Le didascalie del video rivelano che un video di prova per lo sketch è stato girato giovedì, mentre le riprese di Pascal e i primi rendering degli effetti speciali sono stati realizzati venerdì, prima della messa in onda del video al Saturday Night Live il giorno successivo.

Con l'aiuto di 14 persone necessarie per realizzare i VFX, due montatori e due designer, lo sketch ha ottenuto oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre in diretta gli spettatori sintonizzati sulla NBC sono stati 4.3 milioni.

Nel frattempo, The Last of Us continua a macinare record di ascolti, con il quarto episodio che incrementato ancora il numero di spettatori che ogni settimana segue lo show HBO.