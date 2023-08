The Last of Us, come HBO ha usato un vero centro commerciale per la puntata di Ellie

L'episodio Left Behind è stato uno dei più toccanti della prima stagione di The Last of Us e ci ha fornito un vero e proprio background su Ellie prima del suo incontro con Joel e del suo primo straziante amore perduto. La HBO si è potuta assicurare un intero centro commerciale per le riprese e una delle produttrici esecutivi ha spiegato come.

In un'intervista a Variety, la produttrice Jacqueline Lesko ha spiegato in che modo The Last of Us è riuscito a girare nel centro commerciale Northland Village di Calgary. "Eravamo a caccia di un centro commerciale di cui poterci appropriare, cosa impossibile utilizzandone uno in attività perché sono aperti sette giorni su sette", ha dichiarato.

"[Northland] stava andando in rovina. Credo che ci fossero forse un paio di negozi aperti ancora, ma ci hanno praticamente detto: 'Lo demoliremo. Voi potete farci quello che volete'. E noi abbiamo pensato: 'Davvero?'. Il problema più grande era che si trattava di un centro commerciale a un piano e a noi servivano due piani, ed è qui che sono intervenuti gli effetti visivi".

Oltre a ricreare l'ambientazione del DLC originale Left Behind, l'ambientazione del centro commerciale abbandonato di The Last of Us Episodio 7 offre uno scenario memorabile per l'ultima notte insieme di Ellie (Bella Ramsey) e Riley (Storm Reid).

In precedenza, il regista Peter Hoar ha parlato della struggente puntata di Bill e Frank e di come non intendesse minimamente far piangere il mondo intero con quell'emozionante episodio.

I lavori di pre-produzione per la Stagione 2 di The Last of Us si sono bruscamente interrotti a causa dello sciopero degli sceneggiatori prima e di quello del sindacato attori subito dopo, quindi è improbabile un inizio delle riprese dei nuovi episodi prima del 2024, con la data d'uscita che a questo punto potrebbe arrivare nel 2025, se non oltre.