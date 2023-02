The Last of Us, i complimenti di Jon Favreau: 'È una splendida serie, non fatemi spoiler'

Non esiste concorrenza quando la qualità è quella di The Last of Us: i complimenti allo show HBO stanno piovendo da ogni direzione, compresa quella che proviene dai rivali di Disney+, che in questo caso hanno il volto di Jon Favreau. Ma cosa pensa l'autore di The Mandalorian della serie con protagonista (guarda un po'!) Pedro Pascal?

Dopo aver creato miriadi di meme su una drammatica scena di The Last of Us, i fan della serie con Bella Ramsey hanno spinto involontariamente Favreau a parlare della cosa durante una sessione di Q&A organizzata da Empire Magazine: "Guardatelo su HBO!" ha risposto Favreau a chi gli chiedeva quando avremmo rivisto Din Djarin senza casco.

Lo sceneggiatore ha poi proseguito soffermandosi proprio sulla serie che narra le avventure di Joel ed Ellie: "A proposito, è una splendida serie. Sono stato un po' in giro e mi sono perso l'ultimo episodio, quindi non fatemi spoiler!" sono state le parole di Favreau, che ha poi parlato nello specifico anche del "suo" Pedro Pascal: "È incredibile come si sia scavato la sua nicchia di mercato su questo archetipo del padre protettivo. Ma ovviamente sono personaggi completamente diversi". E voi, quale dei due Pedro Pascal preferite? Din Djarin o Joel? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del sesto episodio di The Last of Us.