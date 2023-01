The Last of Us conquista tutti: il punteggio su Rotten Tomatoes è da paura!

The Last of Us è pronta a straziarci il cuore e in attesa della sua uscita prevista per il prossimo 15 gennaio, la serie HBO ha già raggiunto risultati estremamente soddisfacenti come dimostra l'eccezionale punteggio ottenuto sul Rotten Tomatoes.

Con 29 valutazioni da parte della critica per il momento, l'adattamento televisivo del celebre videogioco PlayStation ha ottenuto il 100% di giudizi positivo. Probabilmente le cose cambieranno quando la serie verrà rilasciata e inizieranno ad arrivare un maggior numero di recensioni ma per ora, The Last of Us sembra aver conquistato davvero tutti, riuscendo così ad ottenere un punteggio a dir poco eccezionale.

Come per molti altri spettacoli sarà interessante vedere come la critica si confronterà con il pubblico che ha enormi aspettative su questa produzione, soprattutto per l'elevatissimo gradimento che il gioco di Naughty Dog ha ottenuto sin dai primi momenti del suo rilascio. Per Neil Druckmann girare The Last of Us non è stata cosa semplice ma per ora, non sappiamo ancora quanto l'enorme impegno profuso verrà ripagato.

Nel corso delle settimane sono state molteplici le critiche mosse alla serie soprattutto per via dei cambiamenti apportati alla narrazione e per la scelta dei protagonisti ma, stando ai giudizi degli esperti, questi giudizi negativi sarebbero alquanto affrettati. Staremo a vedere come andranno le cose per lo show HBO. Quali sono le vostre realistiche aspettative a tal proposito? Ditecelo nei commenti.