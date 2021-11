The Last of Us, la Contea di Jackson si mostra nel nuovo video della serie HBO

Il nuovo video di The Last of Us, serie tratta dall'omonimo videogame, ha regalato agli spettatori una visione completa sulla Contea di Jackson, in Wyoming, dove si trova Tommy Miller. La clip, girata a Canmore (Alberta), segue una troupe televisiva sul set che riprende Tommy (Gabriel Luna) mentre parla con Joel e Ellie.

Tutti e tre i protagonisti sono vestiti con abiti invernali pesanti come cappotti e stivali mentre le comparse nella sequenza svolgono compiti quali raccogliere legna da ardere e trainare un carro verde sulla neve. Non vengono forniti dettagli sulla conversazione tra i personaggi ma si può vedere Joel apparentemente zoppicare.



La versione HBO di Jackson ricorda molto il modo in cui appariva in The Last of Us II del 2020. La produzione di The Last of Us è iniziata a luglio, con le foto che sono trapelate sul web in grado di mostrare alcune location chiave del franchise come la zona di quarantena di Boston, ma anche foto del backstage con Pedro Pascal e Bella Ramsey. Oltre a Joel, Tommy e Ellie, molti personaggi di The Last of Us e The Last of Us: Part II compariranno sul piccolo schermo.



Mentre The Last of Us deve ancora finire le riprese l'episodio pilota, diretto da Kantemir Balagov, è stato completato. Quante stagioni di The Last of Us verranno prodotte? La prima stagione sarà composta da 10 episodi, ma non è stata ancora data conferma sulla durata complessiva delle singole puntate.



Nei giorni scorsi sono state distribuite diverse immagini di The Last of Us, direttamente dal set della serie.