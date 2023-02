The Last of Us: cosa accade a Bill e Frank nel videogioco? Le differenze clamorose

The Last of Us sta riscuotendo un successo enorme sia tra i fan di vecchia data del videogioco sviluppato da Naughty Dog che tra gli spettatori che ne stanno conoscendo i protagonisti grazie all’adattamento televisivo.

La serie, scritta da Neil Druckmann e Craig Mazin, per quanto fedele all’originale, apporta dei cambiamenti nella storia che servono a renderla ancora più cinematografica: tra quelli più evidenti, di sicuro, la modalità di diffusione del virus che porta al collasso della società umana, che lascia da parte le spore presenti nel videogioco per lasciare spazio a qualcosa di più pratico da raccontare.

Nel terzo episodio della serie viene inoltre introdotta una differenza molto importante per quanto riguarda due personaggi presenti anche nel videogioco: la storia di Bill e Frank si discosta completamente, infatti, da quella del videogioco.

In primo luogo, Bill, a differenza che nell’opera originale, muore insieme a Frank, dopo aver esaudito il desiderio di morte del compagno, suicidandosi. Mentre Bill rimaneva in vita e sarebbe stato fondamentale nell'aiutare Joel e Ellie, Frank, nel videogioco, si allontanava, in seguito a una lite, da Bill e finiva suicida dopo essere stato infettato.

Anche la storia d’amore tra i due, nella serie HBO, è raccontata in maniera meno vaga e gli sceneggiatori hanno voluto mettere una lente d’ingrandimento sulla forza dell’amore e su come possa essere un’ancora di salvezza anche nelle situazioni più disperate, mentre il Bill dell’acclamato videogioco si mostrava molto più cinico e diffidente nei confronti di un sentimento visto più come un pericolo e una distrazione.

Druckmann ha spiegato le similitudini tra la storia di Bill e Frank e quella di Joel, spiegando quella che è una continuità capace di fornire un’ulteriore senso logico alla trama dello show.

In attesa di scoprire quali nuove strada percorrerà la serie, vi lasciamo alla recensione del terzo episodio di The Last of Us.