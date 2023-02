The Last of Us: cosa cambia nell'episodio 6 rispetto al videogame Playstation?

The Last of Us episodio 6 potrebbe aver introdotto Dina tramite un fugace cameo non smentito dai due showrunner della serie, ma in attesa di saperne di più gli appassionati possono 'toccare con mano' i tanti riferimenti (o cambiamenti) al videogame inseriti nell'episodio.

Nello specifico, cosa cambia nell'episodio 6 di The Last of Us rispetto al videogame? Proviamo a capirlo insieme, tra easter-egg, strizzatine d'occhio e modifiche più o meno evidenti.

'Kin', questo il titolo della puntata, è suddivisa in tre atti distinti, ognuno dei quali sembrerebbe ricollegarsi al videogioco in maniera differente: il primo terzo dell'episodio racconta del viaggio di Joel ed Ellie attraverso la natura selvaggia del Wyoming. La maggior parte di ciò che vediamo in questa porzione, come l'incontro con la solitaria coppia sposata Marlon (Graham Greene) e Florence (Elaine Miles), sono nuove scene realizzate per lo show della HBO. Tuttavia, ci sono molti frammenti di dialogo estratti dal gioco, come Ellie che rivela di voler diventare un'astronauta (citazione a The Last of Us Part II), o la parte in cui Ellie sta cercando di fischiare (ripresa parola per parola dal gioco).

Tuttavia, ci sono anche alcune grandi differenze in questa sezione, la più evidente delle quali è il motivo per cui Ellie e Joel stanno cercando Tommy. Nella serie, infatti, Joel sta cercando suo fratello perché pensa che sia in pericolo nel mondo selvaggio, mentre nel gioco Joel sa già che Tommy si trova in un insediamento a Jackson, quindi lui ed Ellie si dirigono scientemente lì nella speranza che possa indirizzarli verso il laboratorio Firefly. Questo ha delle conseguenze sulle interazioni che Joel ed Ellie hanno con Maria (Rutina Wesley) nella serie tv, che hanno luogo lontano da Jackson mentre nel videogame questa situazione di stallo avviene alle porte della città, con Tommy che interviene per garantire per Joel.

E proposito di Jackson, anche in questo caso lo show ha apportato alcuni cambiamenti interessanti, molti dei quali sembrano un diretto riferimento a The Last of Us: Parte 2 in vista della già annunciata seconda stagione di The Last of Us di HBO. Ad esempio, l'insediamento di Jackson è molto più avanzato in questo momento dello show di quanto non lo sia nel gioco. In sostanza, nella serie Jackson assomiglia di più alla Jackson di The Last of Us: Part 2 che alla Jackson del primo videogame, e include già delle serre e delle stalle. Questo permette alla Ellie della serie tv di incontrare Shimmer durante l'episodio, ovvero il cavallo che la ragazza cavalca in The Last of Us: Part II, che nella serie tv però è ancora piccolo.

La scena in cui Joel e Tommy se ne vanno da soli e lasciano Ellie con Maria, durante la quale Joel cerca di convincere Tommy a prendere Ellie con loro e Tommy gli rivela che lui e Maria sono sposati, è presa pari pari dal videogame, anche se pure in questo caso c'è una grande differenza tra gioco e serie tv: nel videogioco, infatti, Jackson viene attaccata dai predoni poco dopo l'avvio del generatore, e dopo la fase di combattimento il giocatore scopre che Ellie ha sentito Joel chiedere a Tommy di portarla dalle Lucciole. Sconvolta, la ragazzina prende un cavallo da Jackson e scappa, con Joel e Tommy chiamati dunque a rintracciarla. Questo porta a una delle scene più iconiche del gioco, in cui Joel ed Ellie finalmente esprimono i loro sentimenti in un'accesa discussione che termina con Joel che dichiara: "Hai ragione, non sei mia figlia. E di sicuro non sono tuo padre." Questa scena nella serie è ripresa ancora una volta praticamente parola per parola, ma si svolge nell'insediamento di Jackson perché Ellie non scappa mai. La mattina seguente, Joel dà a Ellie la scelta di andare con lui o Tommy, e lei sceglie subito Joel.

Il risultato comunque non cambia e l'essenza rimane invariata: Joel ed Ellie partono insieme per l'Università del Colorado per trovare le Lucciole, una situazione che avrete modo di vedere nell episodio 7 di The Last of Us, in uscita la prossima settimana in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.