The Last of Us, con cosa vengono sostituite le spore nella serie TV?

La serie televisiva targata HBO di The Last of Us riprende trama, personaggi e ambientazione dall'omonimo videogioco per PlayStation, ma non mancano alcune differenze. In particolare, il prodotto di Craig Mazin e Neil Druckmann sostituisce le spore con un altro veicolo di trasmissione.

A prendere il posto delle particelle di Coryceps – letali per chiunque le respiri – sono dei viticci originati dallo stesso fungo, ossia una rete interconnessa che appare ben visibile mentre si articola sulle pareti di un edificio, sul corpo umano o su qualsiasi altra superficie. La dinamica è ben rappresentata nel secondo episodio, quando Joel e Tess spiegano a Ellie le terribili proprietà della rete sensoriale. Tuttavia, il cambiamento non è totale, poiché gli showrunner dichiarano di non aver eliminato le spore da The Last of Us.

Il motivo della sostituzione deriverebbe da alcuni effetti indesiderati che le particelle avrebbero provocato nello show. "Ci sono alcuni elementi importanti che abbiamo dovuto mantenere, ovviamente" ha dichiarato Mazin, "ma altri abbiamo cercato di riadattarli per lo spettacolo, nei limiti del possibile. Nel gioco, ad esempio, ci sono queste spore che obbligano le persone a indossare una maschera antigas, ma se le avessimo mantenute tutti i personaggi avrebbero dovuto coprirsi il volto perennemente. Ecco perché ci siamo sforzati di trovare un'altra soluzione per diffondere il fungo, pur senza tradire lo spirito più autentico del videogioco."

In effetti, il risultato estetico dei viticci è molto gradevole (a quanto pare il Cordyceps di The Last of Us ha invaso perfino Google), mentre non lo sarebbero altrettanto le maschere sul viso degli interpreti, soprattutto in un'opera così visiva qual è The Last of Us.

E voi cosa ne pensate? Sostituire le spore con un elemento visibile è funzionale al formato televisivo, o avreste preferito una trasposizione più fedele del videogioco?