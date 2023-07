The Last of Us, Craig Mazin si aspetta i fan furiosi per la Stagione 2: 'Di solito è così'

Nonostante le riprese di The Last of Us 2 siano ancora ben lontane dal partire e i lavori sulle sceneggiature dei nuovi episodi siano fermi a causa dello sciopero della WGA a Hollywood, il co-autore dello show HBO Craig Mazin ha anticipato di aspettarsi dei fan "furiosi" per quello che stanno preparando in vista della prossima stagione della serie.

Entertainment Weekly ha recentemente avuto la possibilità di parlare con lo showrunner di The Last of Us, Craig Mazin, in merito alle recenti nomination agli Emmy, dove ha anche lasciato intendere che si aspetta un dei fan furiosi per la seconda stagione.

"Non dirò mai che nello show accadranno cose che sono accadute nel gioco. Non si sa mai cosa faremo", ha rivelato Mazin alla rivista. "Ma dirò che l'avventura e il viaggio sono il punto fondamentale. Ci sono cose che sconvolgeranno le persone, cose che erano nel gioco, cose che non erano nel gioco, e va bene così. Purché siano intenzionali, non sono lì solo per scioccare. Non ci interessa creare paura sui social media. Vogliamo solo raccontare la storia nel modo in cui pensiamo debba essere raccontata".

"Ci sarà qualcuno che si infurierà? Sì, probabilmente. Voglio dire, di solito succede, anche a partire dal casting. Sapevamo che [Bella Ramsey] era la persona giusta da scegliere e sono dovuti passare alcuni mesi in cui la gente si è comportata male sui social media finché non hanno visto quello che abbiamo visto noi. Questo, per me, è il punto. Non operiamo per rendere felici le persone sui social media o per evitare di farle arrabbiare. Facciamo solo quello che pensiamo sia giusto e speriamo che la gente si abbandoni al viaggio e si diverta".

Nelle scorse ore, The Last of Us ha fatto davvero la storia con le sue 24 nomination ai Premi Emmy 2023.