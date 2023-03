The Last of Us, Craig Mazin avrebbe bannato la parola 'Zombie' sul set: vero o falso?

The Last of Us, prima stagione dell'adattamento a serie dell'omonimo videogioco, è giunta alla sua nona e ultima puntata. Mentre si riflette sulle possibili ulteriori stagioni di TLOU, Craig Mazin risponde a una diceria riguardo a una curiosa proibizione sul set.

Di recente infatti il direttore della fotografia Eben Bolter ha rivelato (per The Credits) che: "Non ci è stato permesso di dire la parola Z sul set. Era come una parola vietata. Erano gli Infetti. Non eravamo uno spettacolo sui zombie".

A tale affermazione ha risposto lo stesso Mazin, precisando su Entertainment Weekly che: "Non so di cosa parlasse Eben, li chiamiamo zombie tutto il tempo, perché è divertente".

Il regista ha poi parlato del processo d'adattamento: "Quindi, ovviamente, parte del processo consiste nel cercare di capire come prendere il materiale di origine costruito intorno al gameplay e trasportarlo su un mezzo passivo. Molto del gameplay è incentrato sugli NPC che devi superare, evitare o uccidere furtivamente o affrontare frontalmente. Questa è una scelta tua quando giochi, e gli NPC erano o predoni o cannibali o FEDRA o erano infetti. Quindi, c'è molta lotta, non so qual è il tuo conteggio di uccisioni finale in una partita tipica di The Last of Us, ma è sicuramente a tre cifre".

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione dell'ultima puntata di The Last of Us, prima stagione HBO.