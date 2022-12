The Last of Us, Craig Mazin:'Bella Ramsey è l'interprete più straordinaria'

Lo showrunnner di The Last of Us, Craig Mazin, ha rilasciato un'intervista SFX Magazine, soffermandosi in particolare sul personaggio di Ellie e sull'interprete, Bella Ramsey, elogiando l'interpretazione dell'attrice. Ecco le parole che Mazin ha utilizzato per descrivere Ramsey, in attesa di vedere lo show su HBO.

"Ellie ha richiesto più tempo perché è un ruolo più difficile da interpretare" ha dichiarato Mazin riferendosi al casting "Stiamo cercando di scritturare una ragazza di 14 anni e recitare è una cosa incredibilmente difficile da fare, giusto? È una cosa facile da fare terribilmente. Ed è una cosa difficile da fare bene. Ma è una cosa davvero, davvero difficile da fare brillantemente. E i bambini non hanno ancora avuto così tanta esperienza di vita. È difficile trovare bambini che possano incarnare questo" ha spiegato.



Lo showrunner ha dichiarato di aver provinato 100 persone prima di scegliere Bella Ramsey e di aver temuto l'opinione del creatore Neil Druckmann, che inizialmente voleva un film in stile Non è un paese per vecchi:"Ero terrorizzato dal fatto che a Neil Druckmann non sarebbe piaciuta e avrei dovuto vivere il resto della mia vita sapendo che non avremmo potuto avere la migliore Ellie di sempre. Ma fortunatamente l'ha amata. E non avremmo potuto fare meglio. È semplicemente l'interprete più straordinaria".



Nel frattempo è stata svelata la durata del primo episodio di The Last of Us. La serie basata sul celebre videogioco è una delle più attese del 2023 e i fan sono ansiosi di vedere la première.