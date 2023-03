The Last of Us, Craig Mazin conferma: 'La Parte 2 richiederà più di una stagione'

La prima parte di The Last of Us è riuscita nell'intento di adattare (di più: di adattare bene!) l'intero primo capitolo del gioco sulle avventure di Ellie e Joel: verrebbe dunque da pensare che, come diretta conseguenza, la seconda stagione ci racconterà per intero le vicende della Parte 2. Le cose, però, non stanno esattamente così.

Anticipata da un clamoroso cameo nel season finale di The Last of Us, infatti, la seconda parte del gioco targato Naughty Dog richiederà infatti più di un'intera stagione per poter essere raccontata sul piccolo schermo, almeno stando a quanto spiegato in queste ore da Craig Mazin.

"No, è impossibile. Servirà più di una stagione" sono state le parole con cui Mazin ha confermato che, numeri alla mano, avremo almeno altre due stagioni di The Last of Us: la cosa sembra d'altronde avere perfettamente senso, vista l'enorme quantità di eventi e storie che la Parte 2 del gioco riesce a presentarci (il gioco stesso, d'altronde, è diviso in due parti... Ma questa è una storia nella quale non possiamo inoltrarci senza spoiler importanti!).

Cosa ne dite? Vi sembra una decisione saggia quella di non condensare l'intero secondo capitolo in una sola stagione? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione del season finale di The Last of Us.