The Last of Us, Craig Mazin confessa: 'Sapremo qualcosa in più sul passato di Joel'

The Last of Us sta esplorando il passato emotivo dei suoi personaggi. Se nel terzo episodio il pubblico è stato testimone della struggente storia di Bill e Frank sembra che dovrà prepararsi ad un ennesimo assalto alle emozioni. Craig Mazin ha parlato di nuove scoperte riguardo il passato di Joel.

Sembra che i fan avranno modo di vedere altri flashback capaci di approfondire sempre di più il personaggio interpretato da Pedro Pascal. Il pubblico è riuscito, fino ad ora, a conoscere la versione di Joel più burbera e temprata da anni e anni di sofferenze e dolore. Oltre alla morte della figlia, nel corso dei successivi due decenni prima della missione, è stato testimone e protagonista di cose orribili, proprio come svela Tess fin dal loro primo incontro con Ellie.

Secondo Mazin, i flashback che gli spettatori avranno modo di vedere, non andranno molto indietro nel tempo ma, sicuramente, riusciranno a toccare le corde giuste nel racconto di Joel di come è diventato così. "Non credo che torneremo così indietro, ma il passato di Joel è ciò che sta formando il suo futuro", ha spiegato. "C'è un particolare momento a cui sto pensando che mio ha colpito moltissimo". Proprio parlando del personaggio Neil Druckmann ha svelato come Bill sia lo specchio di Joel vestendo i panni di un sopravvissuto in costante allerta verso tutto ciò che lo circonda.

Il terzo episodio è stato sicuramente molto complesso da affrontare dal punto di vista emotivo. In occasione dell'uscita della puntata di The Last of Us i due interpreti hanno parlato della storia tra Bill e Frank esplorando come sia stato soddisfacente lavorare così tanto sui rapporti umani. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!