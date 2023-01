The Last of Us, Craig Mazin:'Ecco perché abbiamo incluso i due doppiatori del videogioco'

Craig Mazin, showrunner di The Last of Us, la serie tratta dal videogioco con Pedro Pascal e Bella Ramsey, ha raccontato il motivo per il quale ha deciso di includere nel cast anche due doppiatori originali del videogioco, tornati per interpretare nello show due personaggi diversi rispetto a quelli a cui hanno prestato la voce.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Last of Us. Scoprite l'uscita degli episodi in italiano di The Last of Us.

Troy Baker e Ashley Johnson sono i doppiatori del videogioco ma sono stati sostituiti nel casting per il live action da Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Tuttavia, Baker e Johnson fanno parte del cast in ruoli diversi rispetto a quelli del videogioco.



La spiegazione arriva proprio da Mazin:"Ashley Johnson ha circa 30 anni [in realtà ne ha quasi 40] e chiaramente non interpreterà una ragazzina di 14 anni ma era importante per noi trovare spazio per loro nello show perché sono importanti. Non si tratta solo di fan service. È una connessione genetica drammatica tra il gioco e lo show. Dovevano esserci".



Baker ha doppiato Joel in entrambi i videogiochi ma interpreta James, membro anziano di un violento gruppo di sopravvissuti che Joel ed Ellie incontrano su loro lungo e arduo cammino. Johnson interpreta la madre di Ellie, Anna, non incluso nel videogioco.



