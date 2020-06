The Last of Us, il creatore della serie HBO elogia il sequel per PS4

The Last of US Parte II è disponibile su PlaStation 4 già da qualche giorno e ha già ottenuto diversi record di vendite e un plauso generale dalla critica, e ora ha detto la sua anche Craig Mazin (Chernobyl), sceneggiatore e produttore della serie HBO basata sul videogioco di Naughty Dog.

"È uno dei migliori giochi a cui abbia mai giocato" ha commentato Mazin in risposta ad un fan su Twitter. "Sono attualmente alla mia seconda partita ed è ancora più appagante della prima. Un notevole traguardo in narrativa, caratterizzazione dei personaggi e tematica."

Mazin, lo ricordiamo, realizzerà la serie tv di The Last of Us in collaborazione con Neil Druckman, vice presidente di Naughty Dog e direttore creativo di entrambi i capitoli di The Last of Us. Nell'annunciare il progetto, Mazin ha definito il futuro collega come il "miglior narratore del settore dei videogiochi."

Nei giorni scorsi, il produttore esecutivo Johan Renck (Breaking Bad, Chernobyl, Vikings) ha confermato che sarà lui a dirigere l'episodio pilota dello show, la cui data di uscita non è ancora stata rivelata da HBO. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo a tutti i dettagli sulla serie di The Last of Us.

