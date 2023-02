The Last of Us, Craig Mazin: 'L'idea del fumetto ci è stata data da Watchmen'

The Last of Us non smette di riservare sorprese ai suoi spettatori: lo show HBO, oltre a una storia capace di lasciarci col fiato sospeso e a una profondità disarmante, ci sta infatti regalando di tanto in tanto degli elementi che omaggiano fonti d'ispirazione anche inattese, come accaduto proprio nel quinto episodio della serie.

Mentre continuano a crescere le visualizzazioni del primo episodio di The Last of Us, il capitolo che ha fatto il suo esordio questo venerdì ci presenta infatti un elemento solo apparentemente secondario: si tratta di un fumetto ritrovato da Ellie e Sam e tra le cui pagine ritroviamo anche il motto che dà il titolo all'episodio stesso, "endure and survive" (letteralmente: resisti e sopravvivi).

Un'idea, quella del fumetto, per la quale Craig Mazin ha attinto a piene mani da Watchmen: "Tutta l'idea del fumetto ci è stata ispirata da Watchmen. All'interno della storia c'è questo fumetto che riflette ciò che sta accadendo nel mondo. [...] Quindi volevamo fare qualcosa di simile, tipo un fumetto di fantascienza che affrontasse gli stessi temi di amore e rapporti umani, cose così. E abbiamo pensato tipo: 'Dovrebbe avere una catchphrase pronunciata dal protagonista'" sono state le parole dell'autore della serie.

Il riferimento è a I Racconti del Vascello Nero, fumetto che fa la sua comparsa tra le pagine di Watchmen e che narra la storia di un naufrago che, dopo esser sbarcato su un'isola deserta colma di cadaveri, vive mille terribili avventure per cercare di tornare a casa dalla moglie e i figli. Ci avevate pensato? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del quinto episodio di The Last of Us.