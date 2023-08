The Last of Us, Craig Mazin contro il modello Netflix: ha portato allo sciopero?

Craig Mazin, sceneggiatore dell’adattamento televisivo di The Last of Us, ha voluto esprimere la sua preoccupazione per lo stato dell’industria indirizzando una gran parte delle responsabilità degli scioperi degli attori e degli scrittori al modello implementato da Netflix e che ha contribuito a distruggere le condizioni di lavoro.

Dopo che The Last of Us ha conquistato ben 25 nomination agli Emmy, uno dei due creatori della serie ha voluto dire la sua a proposito dei motivi che hanno portato agli scioperi che stanno quasi paralizzando Hollywood.

In un’intervista con Deadline, Mazin non ha usato mezzi termini per spiegare come, secondo lui, il modello Netflix abbia portato a dover trovare nuovi accordi in grado di soddisfare tutti: “Il business è stato deformato da Netflix, ed è stato deformato dalla filosofia di Netflix che è, esito a usare l’espressione schema Ponzi, ma dirò che Netflix adotta il business della creazione di contenuti a leva”.

Mazin ha voluto intendere che il ritmo senza precedenti di creazione dei contenuti da parte della piattaforma ha stabilito uno standard insostenibile per il settore, inondando il mercato di contenuti e saturando eccessivamente il mercato e portando a un’instabilità finanziaria che non permette di pagare un compenso equo a creatori e artisti.

Quindi ha continuato: “Negli ultimi cinque anni è stata posta l’enfasi sulla spesa di ingenti somme di denaro per creare piattaforme di streaming progettate per imitare il successo di Netflix, senza avere successo. Così facendo, Hollywod ha volontariamente disfatto il sistema che aveva creato e che l’aveva resa profittevole per oltre un secolo. Ora abbiamo a che fare con le conseguenze di questa scelta. Le piattaforme sono in profitto anno per anno, ma questo profitto è sostenuto da una società che continua a prendere in prestito molto più denaro di quanto ne guadagni. Netflix ha cominciato a creare contenuti a un ritmo mai visto prima, portando gli altri a imitare questo modello”.

Poi ha concluso: “Inoltre non vogliono dirci quante persone guardano. Una volta lo sapevamo attraverso i metodi classici, ora non vogliono dircelo. Non vogliono dircelo o perché certi programmi stanno andando molto meglio di quanto vogliono farci sapere, o, più probabilmente, molti programmi non vengono guardati affatto”.

Un’analisi molto elaborata per quanto incompleta di quello che potrebbe essere un modello di business che, se davvero avesse questo tipo di caratteristiche, potrebbe essere molto pericoloso per l’industria e per la storia della televisione e del cinema. E a proposito di eventi storici, la vittoria agli Emmy di The Last of Us potrebbe riscrivere la storia delle serie tv e degli adattamenti videoludici.