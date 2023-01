The Last of Us, Craig Mazin parla della 'pericolosa' connessione tra Joel ed Ellie!

The Last of Us è il prototipo di serie di sopravvivenza capace di appassionare non solo gli amanti dell'opera videoludica ma anche coloro che non si sono mai approcciati al gioco. Il co-creatore della serie Craig Mazin ha parlato della "pericolosa" commessione che unisce Joel a Ellie.

Fin dai primi secondi i giovani e i bambini diventano un modo per raccontare la distruzione del futuro. La morte di Sarah, il modo in cui Joel getta un corpo nel fuoco dopo il contagio, l'arrivo di Ellie. Tutte metafore di come il mondo, raccontato da The Last of Us, abbia totalmente perso le speranze di vivere e che cerchi solo di sopravvivere. Riguardo ciò, il produttore ha ripercorso il rapporto ambiguo che lega i due protagonisti.

"C'è qualcos'altro, c'è già una connessione tra Joel ed Ellie che è diversa dalla sua connessione con sua figlia, e forse, potenzialmente più forte e sicuramente più pericolosa". Il discorso di Mazin può essere legato sia all'atteggiamento aggressivo che caratterizza Ellie sia al modo in cui Joel potrebbe, potenzialmente, affezionarsi a lei e rischiare di rivivere le stesse cose provate con Sarah. Insomma, al centro si pone la violenza e la sopravvivenza che è ciò che collega indissolubilmente entrambi i personaggi. L'uscita del primo episodio ha dato modo di analizzare le differenze tra tra la serie e il prologo del gioco di The Last of Us.

L'adattamento ha immediatamente riscontrato il favore dei fan che hanno cominciato a mostrare il loro apprezzamento sui social. Proprio per questo motivo The Last of Us è diventata la serie migliore mai realizzata su imdb, scalzando prodotti come Breaking Bad e The Wire. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!