The Last of Us, Craig Mazin: 'Qualcuno non ha amato l'episodio 3 perché è roba da gay'

Il terzo episodio di The Last of Us è ritenuto da molti come uno dei passaggi migliori di questa prima stagione dell'adattamento dell'omonimo videogioco: non tutti seguono però questa scuola di pensiero, accusando invece lo show di Craig Mazin e Neil Druckmann di aver perso tempo con qualcosa da considerare alla stregua di un filler.

A parlarne è stato proprio Craig Mazin, che dopo aver attaccato Netflix e il suo modello produttivo ha ribadito di essere sempre più convinto che proprio la storia di Bill e Frank rappresenti un momento chiave per questa prima avventura di Joel ed Ellie.

"A certa gente non è piaciuto l'episodio 3 perché, sapete, è roba da gay. Poi tentano di recuperare uscendosene con delle ragioni per cui non è piaciuto, una delle lamentele è: 'Oh, è solo un episodio filler, non manda avanti la storia'. E io penso tipo: 'Questo episodio manda avanti la storia più di tutti gli altri episodi, perché si tratta dei personaggi, non della trama. È la lettera che Bill lascia a Joel che conferisce potenza a tutto il resto'" sono state le sue parole.

Cosa ne dite? Vi trovate d'accordo con la visione di Craig Mazin o proprio non riuscite a mandar giù l'episodio con Nick Offerman e Murray Bartlett? Diteci la vostra nei commenti! Bill e Frank a parte, comunque, ecco cosa dovremmo aspettarci dalla seconda stagione di The Last of Us.