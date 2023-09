The Last of Us, Craig Mazin replica agli haters dell'episodio più discusso

The Last of Us ormai non è più solo un videogioco di pregio e che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, è un vero e proprio franchise che gli ha permesso di avere anche una serie televisiva dedicata, oltre che realizzata con il massimo della qualità possibile in modo da ottenere, come era prevedibile, un notevole successo di critica e pubblico.

Eppure, nonostante sia ineludibile il fatto che la serie realizzata da HBO su The Last of Us, guidata da Craig Mazin e dello stesso ideatore del videogioco Neil Druckman, è pur vero che ci devono sempre essere delle critiche, anche ingiustificate.

Tra le tante risposte negative arrivate allo show, ovviamente molte riguardano il discusso terzo episodio, dedicato prettamente alla storia d'amore e sopravvivenza di Bill e Frank, due personaggi che nell'opera originale di Naughty Dog non avevano poi avuto molto spazio.

A tal proposito, in una recente intervista con Indiewire, proprio Craig Mazin ha deciso di rispondere a viso aperto alle tante critiche rivolte alla puntata.

"Ad alcune persone non è piaciuto perché, sapete, è roba gay. Anche se provano sempre a trovare una motivazione differente, la principale è questa. Mi è stato anche detto: 'Che episodio noioso, la storia qui non prosegue'. Io allora ho pensato: 'Credo che la puntata faccia proseguire il racconto più di ogni altra che è stata presentata. Non si parla di trama, ma del personaggio di Bill. La lettera che lascia a Joel ed Ellie alimenta il prosieguo delle vicende", ha detto Mazin.

Voi cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione di The Last of Us. Oltretutto sapevate che Florence Pugh potrebbe essere Abby?