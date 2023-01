The Last of Us, Craig Mazin ringrazia i fan dopo l'esordio: 'Risposta meravigliosa'

Trasporre in un altro media un capolavoro come The Last of Us vuol dire scherzare col fuoco: la storia ci parla di un bel po' di fallimenti quando si è parlato di passaggio dal videogioco al grande o piccolo schermo, ma stavolta Neil Druckmann e Craig Mazin sembrerebbero effettivamente aver centrato alla grande l'obiettivo.

The Last of Us ha fatto registrare il miglior esordio HBO degli ultimi 12 anni, ma il successo dello show non si ferma ai numeri: la serie è stata accolta con entusiasmo dai fan, che ne hanno apprezzato la fedeltà al materiale originale e una qualità che, per ora, si attesta su livelli altissimi.

A prendere atto di tutto ciò è stato lo stesso Craig Mazin, che ha voluto ringraziare i fan tramite un post pubblicato su Reddit: "GRAZIE per queste reazioni meravigliose e per l'amore che avete dimostrato a questo show. Davvero, siamo tutti storditi qui, e mi fa particolarmente piacere perché la serie continuerà a migliorare andando avanti... Quindi GRAZIE A TUTTI" si legge nel messaggio dello showrunner.

Mazin ha proseguito: "Bella [Ramsey] ed io ci eravamo promessi di stare lontani dai social, perché tendiamo a dare troppa importanza alle recensioni negative, ma c'era così tanta positività che mi ha dato il permesso di accedere una sola volta per scrivere ciò. [...] Grazie grazie grazie grazie ancora per averci seguito, e spero che resterete con noi per tutta la durata della serie". E voi, condividete quest'entusiasmo? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del primo episodio di The Last of Us.