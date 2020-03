The Last of Us: Craig Mazin rivela i suoi 20 videogiochi preferiti

Qualche ora fa HBO e PlayStation Productions hanno annunciato che nascerà uno show tv adattamento di The Last of Us. Alla guida del progetto ci saranno il creatore della serie videoludica, Neil Druckmann e Craig Mazin, noto per la miniserie di successo Chernobyl, alla quale ha lavorato proprio lo scorso anno per HBO.

In seguito alla notizia, molti fan si sono chiesti quanto sia appassionati di videogame proprio il creatore dello show, Craig Mazin.

E la risposta è subito arrivata. Mazin ama giocare regolarmente ai videogame. Interagendo con i fan su Twitter, Mazin ha svelato un elenco di alcuni dei suoi videogiochi preferiti.



Ovviamente, The Last of Us è tra questi, insieme a titoli come Bioshock e Super Mario 64. La lista comprende anche alcuni titoli inaspettati, come Dishonored 2, acclamato dalla critica ma spesso dimenticato in liste di questo tipo.

Nell'elenco non compaiono videogiochi come Uncharted 4, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed e altri videogame che Craig Mazin ha comunque voluto menzionare. In calce alla news trovate il tweet con la lista completa.

In ogni caso Mazin è un giocatore incallito e i fan sperano che la sua passione possa essere un valore aggiunto per realizzare una serie di livello con The Last of Us.

The Last of Us diventerà una serie HBO e andrà ad aggiungersi ad altri splendidi contenuti del network, non ultimo Chernobyl, al quale ha lavorato proprio Craig Mazin.

Sul web fioccano le prime reazioni alla notizia di The Last of Us. Ovviamente entusiaste. Ora inizia il conto alla rovescia per vedere il progetto concretizzarsi sul piccolo schermo.