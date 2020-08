The Last of Us, Craig Mazin sulle scene inedite: 'Saranno sbalorditive'

La presenza di scene inedite nella serie TV di The Last of Us ha sorpreso tutti i fan, ansiosi di scoprire qualcosa di più sul viaggio di Joel ed Ellie. Ecco cosa ha dichiarato a riguardo Craig Mazin, scrittore e produttore dello show.

L'opera di HBO ispirata al celebre videogioco di Naughty Dogs e Neil Druckman è una delle novità più attese da tutti gli appassionati di serie TV. Parlando con i giornalisti del programma della BBC intitolato "Must Watch", Craig Mazin ha rivelato quale è stata la sua reazione dopo aver scoperto quali scene erano state cancellate dall'omonimo gioco per Playstation 3 del 2013. Ecco il suo commento: "È sbalorditiva e la inseriamo nello show. Dobbiamo farlo assolutamente, non riusciresti a fermarmi. Dovrai spararmi per impedirmi di di metterla nella serie. E ci sono stati diversi momenti di questo tipo".

Craig Mazin continua, affermando: "Se avete già giocato al videogame, la nostra intenzione è di farvi dire, questa serie non ha cambiato i motivi per i quali amo il videogioco, ma mi ha fatto scoprire molte cose inedite, che non conoscevo e che sono fantastiche". Lo scrittore, famoso per il suo lavoro in "Chernobyl", avrà quindi il difficile compito di trasporre l'opera in una serie TV di successo.

