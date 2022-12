The Last of Us, Craig Mazin sicuro: 'La più grande storia mai raccontata da un videogioco'

Quando si tratta di trasporre un videogioco sul grande o piccolo schermo, uno dei problemi principali riguarda sicuramente la validità del comparto narrativo originale, la cui qualità non sempre viaggia sugli stessi livelli di quella di un gameplay magari anche eccellente: non è questo, chiaramente, il caso di The Last of Us.

La saga targata Naughty Dog si è sempre contraddistinta per una narrazione dal respiro marcatamente cinematografico, come sottolineano le parole di Craig Mazin, lo showrunner chiamato da HBO a dar vita alla prima stagione della serie TV sulle avventure di Joel ed Ellie (che, a proposito, abbiamo rivisto nelle nuove immagini della serie di The Last of Us).

"È un caso che non sussiste: questa è la più grande storia che sia mai stata raccontata in un videogioco" sono state le parole di Mazin, che parlando dei due protagonisti principali dello show ha poi aggiunto: "Sono semplicemente persone, e questo è molto raro nei videogiochi. Il fatto che abbiano mantenuto un approccio così coi piedi per terra ti fa sentire... Non ho mai provato nulla del genere, e sono un videogiocatore dal 1977".

Insomma, un materiale di partenza così è davvero ciò che ogni showrunner sognerebbe: ma questo lo sapevamo già, non trovate? Qui, comunque, trovate il nuovo spot di The Last of Us rilasciato da HBO.