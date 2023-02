The Last of Us, Craig Mazin: 'Ecco perché alcuni elementi della Parte 2 sono nella serie'

Nonostante questa prima stagione di The Last of Us sia un adattamento abbastanza fedele del primo gioco della serie videoludica di Playstation, alcuni elementi che fanno parte della storia di The Last of Us - Part II sono stati inseriti dagli sceneggiatori negli episodi che abbiamo visto andare in onda su HBO. Così, Craig Mazin ha spiegato perché.

A differenza della storia produttiva dei due videogiochi, lo show di HBO ha il vantaggio di conoscere la storia completa, almeno fino alla conclusione della Parte II, ed è quindi in grado di piantare i semi per gli eventi che diventeranno più rilevanti nella stagione successiva. Durante un recente episodio di The Last of Us Podcast, lo showrunner ha parlato di come sia stato in grado anticipare l'amore di Ellie per lo spazio (qualcosa che viene rappresentato più chiaramente nel secondo gioco) e anche di includere cose come il cavallo di Ellie, Shimmer.

"Quando ho iniziato a lavorare con Neil a questo adattamento, era prima che uscisse The Last of Us - Part II", ha raccontato Mazin. "Era la prima volta che andavo da Naughty Dog, e lui mi ha chiesto se volevo vedere una sequenza del secondo gioco, che coinvolgeva la fascinazione di Ellie per l'essere un'astronauta e i viaggi nello spazio, ed è stato un momento bellissimo. Ho detto che avevamo questa opportunità che Neil non aveva avuto nel primo gioco. Ora ne sappiamo di più. È stata un'occasione per mostrare come Joel conoscesse Ellie. Lei gli chiede se sa chi è il suo astronauta preferito e lui lo sa. Istintivamente lui è già nella sua testa e la conosce, e lei non è scioccata da questo".

Mazin ha poi sottolineato che l'attrice che dava la sua voce a Ellie, Ashley Johnson, ama lo spazio e questo è uno dei motivi per cui è stato inserito nel gioco. Allo stesso modo, Troy Baker, l'attore che interpretava Joel nel gioco, è anche un musicista ed è uno dei motivi principali per cui Joel ama la musica e cerca di trasmettere questa passione a Ellie in qualche modo. Per il momento, resta da vedere se ci saranno altre novità in relazione a The Last of Us Part - II, ma non sarebbe sorprendente se altri elementi del secondo gioco finissero per essere anticipati nel corso di questa stagione.

Un esempio potrebbe darlo già il prossimo episodio, il quale dovrebbe esplorare il passato di Ellie prima del suo incontro con Joel. Nel frattempo, c'è un po' di tensione circa l'eventuale presenza di una scena in The Last of Us che dovrebbe essere inclusa nel prossimo episodio.