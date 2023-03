The Last of Us, Craig Mazin svela il finale alternativo: 'Avrebbe cambiato tutto'

Nel corso di queste ultime ore, successive alla messa in onda del finale della prima stagione di The Last of Us, i due autori dello show HBO, Neil Druckmann e Craig Mazin, stanno parlando a ruota libera di tutti i segreti e le rivelazioni di questa prima parte della storia. Mazin, quindi, ha rivelato l'esistenza di un diverso finale alternativo.

The Last of Us della HBO termina esattamente come il videogioco: Joel (Pedro Pascal) dice a Ellie (Bella Ramsey) che non importa chi muore - Riley (Storm Reid), Tess (Anna Torv), Sam (Keivonn Woodard) - si trova sempre qualcosa di nuovo per cui combattere. Nella scena finale della stagione, Ellie fa giurare a Joel che tutto ciò che ha detto sulle Luci è vero. Ovvero che esistono decine di persone come Ellie immuni all'infezione da cordyceps e che le Luci di Marlene (Merle Dandridge) hanno smesso di cercare una cura.

"Lo giuro", mente Joel a Ellie, che era svenuta quando Joel ha ucciso Marlene e le Luci per salvare la ragazza che considera ormai come una figlia. Joel ha ucciso il medico delle Luci prima che potesse rimuovere il cordyceps dal cervello di Ellie: l'intervento sarebbe stato fatale per Ellie, ma vitale per la sopravvivenza dell'umanità. "Ok", dice Ellie. La scena si interrompe bruscamente e partono i titoli di coda.

Tuttavia, la scena si è quasi conclusa diversamente: in un finale alternativo, la macchina da presa avrebbe indugiato sulla crescente distanza tra Joel ed Ellie mentre si dirigevano verso Jackson, nel Wyoming.

"Il finale alternativo è stato più che altro qualcosa cui Ali Abbasi, il nostro regista, ha pensato a lungo. Aveva pensato di mettere in scena una versione un po' più lunga e triste, in cui Ellie dice 'ok' e poi si gira e se ne va. E Joel la segue. Vediamo i due camminare, non proprio insieme ma separati, verso Jackson. Si sofferma e poi svanisce. C'era qualcosa di bello in questo finale", ha dichiarato a GQ Magazine il co-creatore della serie Mazin, che ha scritto l'episodio insieme a Druckmann.

"Tutti si chiedevano: 'Cosa facciamo?'. E c'è stata una meta-discussione: le persone che hanno giocato al gioco saranno più infastidite dal fatto che non hanno avuto il loro finale o saranno più infastidite dal fatto che hanno quello che avevano già? E poi come si sentiranno tutti gli altri?".

Mazin ha concluso: "Alla fine, c'è qualcosa di molto specifico nel concludere su quel primo piano di Ellie. Non sapere cosa verrà dopo. Non sapere cosa farà. Si allontanerà da lui, camminerà con lui, come si sentirà? Quel momento viene sospeso in modo permanente".

Tra le rivelazioni delle ultime ore, anche il fatto che la giraffa di The Last of Us è una vera giraffa e non è stata ricreata in CGI.