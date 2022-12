The Last of Us, i creatori: 'Ecco perché gli altri adattamenti dei videogiochi falliscono'

Gli adattamenti cinematografici e seriali di franchise videoludici sono aumentati sempre più di numero nel corso degli anni. Alcune opere sono state apprezzate, mentre molte altre hanno di gran lunga fallito. Ma quali sono le sfide più difficili da superare nello sviluppo di questi progetti?

Come riportato da The New Yorker, proprio di questo avrebbero parlato i creatori dell'imminente serie HBO di The Last of Us, che debutterà tra poche settimane. Secondo il co-creatore Craig Mazin, il pubblico nutrirebbe basse aspettative per gli adattamenti dei videogiochi a causa della terribile reputazione del genere.

Così, quando lo sviluppatore del gioco Neil Druckmann ha affermato che lo show di The Last of Us avrebbe superato i suoi predecessori, Mazin ha risposto: "Non è l'asticella più alta del mondo da superare. Ho imbrogliato, ho solo preso quello con la storia migliore. Ad esempio, adoro Assassin's Creed. Ma quando hanno annunciato che l'avrebbero realizzato come film, ho pensato, 'Non so come!' Perché la gioia sta nel gameplay. La storia è impenetrabile. Faccio ancora fatica a capire l'Abstergo, l'Animus e gli Isu -- voglio dire, gli Isu...", le parole di Mazin, che si riferiscono naturalmente al deludente film di Assassin's Creed con Michael Fassbender del 2016.

Totalmente d'accordo con il co-creatore, Druckmann ha continuato: "Non so nemmeno di cosa stai parlando, e ho giocato a così tanti giochi di Assassin's Creed. L'altra cosa che sbagliano è che pensano che le persone vogliano vedere il gameplay sullo schermo".

E voi siete dello stesso pensiero dei creatori di The Last of Us? Ditecelo qui sotto nei commenti! Lo show sarà disponibile in Italia su Sky e Now a partire dal 16 gennaio 2023.