The Last of Us, i creatori sulla colonna sonora: 'Non vogliamo essere troppo scontati'

Sulla scia di Long, Long Time, il brano di Linda Ronstadt che ha caratterizzato il terzo episodio di The Last of Us e di Never Let Me Down Again della sesta puntata, anche la 1x07 dello show è riuscita a stupire i fan con la sua colonna sonora.

Il settimo episodio dello show HBO si è concluso sulle note di "All or None", brano dei Pearl Jam uscito nel 2002 che proprio grazie alla serie sembra stia ora rivivendo una seconda giovinezza. Craig Mazin e Neil Druckmann hanno così affrontato l'argomento durante l'ultimo podcast di The Last of Us, per spiegare ai fan il processo di ricerca di una traccia musicale che si nasconde dietro ad ogni puntata.

"Non vogliamo essere troppo scontati. Non vogliamo utilizzare qualcosa di troppo abusato o troppo pop. Ho letto la statistica che riguarda "Never Let Me Down Again", la versione dei Depeche Mode, che è salita alle stelle, del 500% o qualcosa del genere. Questo è quello che vogliamo. Vogliamo una canzone che venga scoperta dalle persone insieme a noi, al di là, diciamo, dei fan dei Pearl Jam".

Druckmann ha continuato: "Questa canzone in particolare suscita una certa sensazione, uno stato d'animo, un tono. Non so se ho le parole giuste per descriverlo, ma volevo catturare dove si trovava Ellie in quel momento, ovvero da sola, in un posto che non avrebbe mai voluto vedere. Si chiama "All of None" e sa molto di Ellie".

Per salutarvi, vi ricordiamo che è stata da poco pubblicata la colonna sonora di The Last of Us.